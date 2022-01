Tabellone Australian Open 2022 femminile | Barty guida il seeding | presente Giorgi

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilprincipaledegli, primo evento Slam della stagione attualmente in corso. Dopo i tornei di preparazione sul cemento outdoor aussie, ecco l’appuntamento più atteso della prima parte dell’annata, caratteristico dello swingo. La campionessa in carica Naomi Osaka proverà a riprendere ciò che è suo, difendendo il titolo e contrastando alcuni recenti problemi relativi alla sua salute mentale prima e fisica successivamente. Ashleigh, dal canto suo, in quanto numero uno del mondo e padrona di casa, non renderà la vita facile alle proprie avversarie e proverà a conquistare il trofeo in questione. Impossibile sottovalutare, inoltre, Aryna Sabalenka, sebbene la bielorussa sia partita nel peggiore dei modi nei tornei ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? LE PERSONE LIBERE fanno impazzire GLI SCHIAVI. ?? Il ministro dell’immigrazione australiano usa il suo potere per… - infoitsport : Australian Open 2022, risultati tabellone uomini 19 gennaio: fuori Hurkacz, avanti gli altri favoriti - balder1965 : @GiovaLaman @barbarab1974 È falsa l'immagine, non è falsa la storia la tennista si è ritirata da un torneo preceden… - infoitsport : Australian Open 2022, risultati tabellone uomini 19 gennaio: fuori Hurkacz, avanti gli altri favoriti - lozirion : +++ Breivik chiede la libertà e viene inserito nel tabellone degli Australian Open +++ -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Australian

...vince la battaglia con Basilashvili Tutto facile per Naomi Osaka al secondo turno degli... Dopo aver estromesso dalil georgiano, testa di serie numero 21, Murray affronterà nella ...Carlos Alcaraz si scalderà in vista della sfida contro Matteo Berrettini , in programma venerdì 21 gennaio: il terzo turno delsingolare tra il numero 7 al mondo e il numero 31 del ranking ATP si preannuncia decisamente spettacolare, il romano dovrà inventarsi un magia per avere la meglio sul suo rivale, dato in ...Sinner-Johnson è in programma oggi giovedì 20 gennaio non prima delle 10.15 alla Margaret Court Arena. Sarà possibile seguire il match in diretta tv e streaming sui canali Euro ...Segui il su Sportface.it. TABELLONE. MONTEPREMI AUSTRALIAN OPEN. CALENDARIO, PROGRAMMA E TV. SINNER-JOHNSON (secondo incontro dalle ore 09.00, dopo Kovinic-Raducanu) Da attenzionare, peraltro, il rend ...