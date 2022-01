Soleil svela i piani di Alex Belli e Delia | “Lui entrerà qui”

Leggi su biccy

(Di giovedì 20 gennaio 2022)Duran ha trovato il supporto di quasi tutte le gieffine quando ha dichiarato di voler lasciare. Le vippone si sono strette intorno alla nuova arrivata, ma tra loro non c’eraSorge, che non ha creduto nemmeno per mezzo minuto alla Pantera del Sud America. Ieri Jessica Selassié ha riferito all’amica speciale di, cheha deciso di chiudere con il marito, maha spiegato che idei coniugi– secondo lei – sono altri. Quindi attenzione, se proseguirete con la lettura troverete gli SPOILER della soap Chimica Artistica: Non è un Game (io vi ho avvisati). “Ragazzi ma è soltanto una fase, tra poco dirà che non vuole più lasciarlo, vedrete che andrà così sicuro. Vi spiego cosa succederà. Ci ...