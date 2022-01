Serie A, sarà Marchetti l’arbitro di Inter-Venezia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Designato l’arbitro di Inter-Venezia, match della ventitreesima giornata della Serie A 2021/2022 In vista della quarta giornata del girone di ritorno della Serie A in programma tra venerdì e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Venezia, in programma per sabato 22 gennaio con calcio d’inizio alle ore 18:00, sarà diretta dall’arbitro Matteo Marchetti. Il fischietto della sezione di Ostia Lido sarà assistito da Lombardi e Dei Giudici; il quarto uomo sarà Minelli. Al VAR Mazzoleni e Mastrodonato all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Designatodi, match della ventitreesima giornata dellaA 2021/2022 In vista della quarta giornata del girone di ritorno dellaA in programma tra venerdì e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per sabato 22 gennaio con calcio d’inizio alle ore 18:00,diretta dalMatteo. Il fischietto della sezione di Ostia Lidoassistito da Lombardi e Dei Giudici; il quarto uomoMinelli. Al VAR Mazzoleni e Mastrodonato all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

