Saman, lo zio Danish condotto nel carcere di Reggio Emilia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Danish Hasnain, 34 anni, zio paterno di Saman Abbas, dopo essere atterrato all'aeroporto 'Marconi' di Bologna su un volo militare decollato da Parigi, e' stato portato in carcere a Reggio Emilia.

