Relicta è gratis su Epic Games Store

(Di giovedì 20 gennaio 2022) A partire da oggiregala per sempre fino al prossimo giovedi’ ,il gioco,il puzzle game spaziale di Mighty Polygon. Descrizione del Giocoè un puzzle game in prima persona basato sulla fisica in cui dovrai combinare in maniera creativa magnetismo e gravità per svelare i segreti della Base Chandra. Senza l’aiuto di nessuno, nelle profondità della Luna, la tua mente scientifica è l’unica cosa che potrà mantenere tua figlia in vita… Vestirai i panni di un’eccellenza della fisica dimenticata su una base lunare inquietante e derelitta. Fatti strada tra enigmatici crateri terraformati manipolando la gravità e il magnetismo secondo la tua volontà al fine di risolvere rompicapi fisici. Ti lancerai a capofitto e proverai a ottenere uno stato di sicurezza o ti prenderai il tuo ...

