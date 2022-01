Rally | Elfyn Evans | “È un momento emozionante per il nostro sport Partiamo tutti da zero”

(Di giovedì 20 gennaio 2022)si prepara a dare battaglia neldi Montecarlo, primo evento del Mondiale 2022. Il portacolori di Toyota è uno dei protagonisti da tenere in considerazione per il titolo dopo le due sconfitte nel 2020 e nel 2021 all’ultimo decisivo appuntamento. Il gallese ha affermato alla stampa come riporta ‘Motor.com’: “È unper ile non vedo l’ora di affrontare la sfida di queste nuove auto. Ci sono molti nuovi parametri a cui devi adattarti. Non possiamo dare nulla per scontato”. Il #33 del gruppo ha continuato dicendo: “Sin dai miei primi test con la Yaris1 abbiamo fatto grandi progressi, ma è impossibile sapere dove siamo rispetto alla concorrenza. Molte cose sono cambiate, ...

A proposito di quel campionato, la lotta al titolo includerà anche il belga Thierry Neuville , che in quella stagione vinse ildi Monaco, senza dimenticareEvans , che chiuse il 2021 dopo ...La casa che ha vinto gli ultimi due titoli piloti ha tra le proprie fila quello che potrebbe essere il principale favorito per il successo finale:Evans . Il gallese, sconfitto negli ultimi due anni, insegue il primo acuto in carriera ed il 2022 segna un'occasione quasi imperdibile per il britannico che condividerà il box con il finnico ...Elfyn Evans si prepara a dare battaglia nel Rally di Montecarlo, primo evento del Mondiale 2022. Il portacolori di Toyota è uno dei protagonisti da tenere in considerazione per il titolo dopo le due ...Prima prova del Mondiale in programma da giovedì 20 gennaio a domenica 23 gennaio. Debuttano le nuove vetture ibride e si apre la caccia al successore di Sebastien Ogier che parteciperà solo ad alcuni ...