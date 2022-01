Quirinale. “I positivi voteranno nel parcheggio della Camera”. Ma serve una legge ad hoc (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma – Occhi puntati sulle elezioni per il Quirinale. Se il governo farà una leggina che consentirà l’arrivo a Roma, i grandi elettori positivi al Covid voteranno all’aperto nel parcheggio della Camera in via della Missione, dove sarà allestita un’apposita struttura che permetta la “sicurezza, la segretezza e la contestualità del voto” ha stabilito la conferenza dei capogruppo a Montecitorio, nell’ipotesi che il governo accolga la richiesta di approvare una norma specifica, per autorizzare lo spostamento dai propri domicili alla Camera dei grandi elettori che risultano affetti dal Covid. serve una norma ad hoc per far votare i grandi elettori positivi o in quarantena, che solo il governo può varare. La conferenza dei ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma – Occhi puntati sulle elezioni per il. Se il governo farà una leggina che consentirà l’arrivo a Roma, i grandi elettorial Covidall’aperto nelin viaMissione, dove sarà allestita un’apposita struttura che permetta la “sicurezza, la segretezza e la contestualità del voto” ha stabilito la conferenza dei capogruppo a Montecitorio, nell’ipotesi che il governo accolga la richiesta di approvare una norma specifica, per autorizzare lo spostamento dai propri domicili alladei grandi elettori che risultano affetti dal Covid.una norma ad hoc per far votare i grandi elettorio in quarantena, che solo il governo può varare. La conferenza dei ...

