Quirinale | Gubitosa M5S | ' con Berlusconi in campo nessun dialogo con centrodestra'

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Fino a quando ilnon toglierà dal tavolo il nome di, non sarà possibile parlare di profili condivisi per il". Lo ha detto il vicepresidente del M5S Michele, intervistato da 'Porta a Porta'. "I cittadini su questo ci chiedono delle prese di posizione forti.a azione in Aula può essere esclusa", ha aggiunto in merito alla possibilità di abbandonare l'Aula nel caso in cui la candidatura dinon venisse ritirata.

Advertising

Agenparl : Quirinale – Gubitosa, vicepresidente Movimento 5 Stelle, a 24 Mattino su Radio 24: Non mettiamo veti a nomi centrod… - Lukid_23 : Sto ascoltando #Gubitosa (#M5S) parlare su #Radio24. Me stanno a cascà le braccia. #Quirinale22 #Quirinale… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Gubitosa

La Repubblica

ore 17.59 - 18.11: deputati daa Manca 8. ore 18.12 - 18.24: deputati da Mancini a Muroni ...2022, come funziona? Le modalità previste Il mandato di sette anni da presidente della ......a questo è fuori dalla realtà pensare a pause o stop nell'azione di governo in ottica. ... Anche il vicepresidente M5S Micheleparlando al Tg4 della trattativa con il centrodestra ha ...Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Fino a quando il centrodestra non toglierà dal tavolo il nome di Berlusconi, non sarà possibile parlare di profili condivisi per il Quirinale". Lo ha detto il vicepresiden ...Ai deputati sono state comunicate le regole per la chiama ad appello nominale al primo scrutinio dell'elezione del Presidente della Repubblica prevista per lunedì prossimo 24 gennaio.Si legge nella co ...