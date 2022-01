Quirinale, faccia a faccia tra Salvini e Conte. Il leghista: «Centrodestra unito fino alla fine» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mentre Berlusconi medita in quale senso sciogliere la riserva della sua possibile candidatura, Matteo Salvini fa le prove di king maker del futuro inquilino del Quirinale. «Sto proseguendo gli incontri, la certezza che ho è che il Centrodestra ragionerà e voterà compatto dall’inizio alla fine», sono le parole da lui consegnate ai giornalisti durante un punto stampa. Tra i leader consultati c’è anche Giuseppe Conte, del quale Salvini è stato vicepremier ai tempi del governo giallo-verde. Il faccia a faccia tra i due, durato oltre un’ora, è avvenuto dopo pranzo, nel centro di Roma. L’incontro a Roma subito dopo pranzo Salvini e Conte hanno parlato di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mentre Berlusconi medita in quale senso sciogliere la riserva della sua possibile candidatura, Matteofa le prove di king maker del futuro inquilino del. «Sto proseguendo gli incontri, la certezza che ho è che ilragionerà e voterà compatto dall’inizio», sono le parole da lui consegnate ai giornalisti durante un punto stampa. Tra i leader consultati c’è anche Giuseppe, del qualeè stato vicepremier ai tempi del governo giallo-verde. Iltra i due, durato oltre un’ora, è avvenuto dopo pranzo, nel centro di Roma. L’incontro a Roma subito dopo pranzohanno parlato di ...

Advertising

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Incubi. “Vi spiego il mio folle desiderio: Draghi al Quirinale e Renzi a Chigi” (Marcello V… - ItaliaViva : Se #Berlusconi mi chiama gli dirò in faccia perché non lo voterò al Quirinale. La sua candidatura porta il centrode… - NicolaPorro : Le parole del leader del Pd sulla corsa al Quirinale. E per fortuna che non di doveva tirare per la giacchetta il C… - SecolodItalia1 : Quirinale, faccia a faccia tra Salvini e Conte. Il leghista: «Centrodestra unito fino alla fine»… - brasca_davide : RT @lucianoghelfi: Di nuovo #Sgarbi fa il punto: #Berlusconi farà un nome per il #Quirinale, e so quale. 'La #Moratti posso escluderla, #Ca… -