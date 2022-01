Quirinale: Calenda, 'assurdo parlare di Colle senza chiarire futuro governo' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Su quali programmi andrà avanti il governo? Sarà fatto un rimpasto? Si va da Draghi e si firma un accordo? È assurdo non avere chiaro questo prima di parlare di Quirinale. Parliamone e superiamo questo stallo perché abbiamo tante sfide davanti a noi, a partire da pandemia e Pnrr". Così Carlo Calenda su twitter postando un'intervista al Tg2. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Su quali programmi andrà avanti il? Sarà fatto un rimpasto? Si va da Draghi e si firma un accordo? Ènon avere chiaro questo prima didi. Parliamone e superiamo questo stallo perché abbiamo tante sfide davanti a noi, a partire da pandemia e Pnrr". Così Carlosu twitter postando un'intervista al Tg2.

