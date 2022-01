“Purtroppo è vero”: mercato Roma, l’annuncio di Mourinho scoraggia i tifosi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo la vittoria della sua Roma in Coppa contro il Lecce, Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset. La Roma ha battuto il Lecce 3-1 nella gara secca di questa sera valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Mourinho ha ribaltato lo svantaggio iniziale di Calabresi grazie alle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo la vittoria della suain Coppa contro il Lecce,ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset. Laha battuto il Lecce 3-1 nella gara secca di questa sera valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra diha ribaltato lo svantaggio iniziale di Calabresi grazie alle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Eurosport_IT : 'Scommettiamo una cena che ho il Covid? È possibile che ci mandino in campo senza un test PCR ufficiale?'. Lo avev… - Ale1Alessio16 : RT @AliprandiJacopo: #Mourinho: “Non posso rinunciare ad alcuni giocatori, purtroppo è vero. La rosa ha i suoi limiti, ma miglioreremo. Son… - Reb_J19 : RT @AliprandiJacopo: #Mourinho: “Non posso rinunciare ad alcuni giocatori, purtroppo è vero. La rosa ha i suoi limiti, ma miglioreremo. Son… - assunta_rocca : @AdmGov @Sogei_SpA Sempre 2 massimo 3 città poi non si sa gli altri dove vanno perché non mettono tutte le città ??i… - claraiatosti : RT @AliprandiJacopo: #Mourinho: “Non posso rinunciare ad alcuni giocatori, purtroppo è vero. La rosa ha i suoi limiti, ma miglioreremo. Son… -

Ultime Notizie dalla rete : Purtroppo vero Mourinho: 'Primo tempo orribile, ero frustrato. L'Inter? La migliore d'Italia' "Purtroppo è vero, non possiamo rinunciare a certi giocatori. Il nostro profilo è questo, sappiamo i nostri limiti". La Roma passa il turno - soffrendo - contro il Lecce, José Mourinho tira un sospiro ...

Vaia (Spallanzani): "Tanti morti? Moltissimi anziani sono ricoverati per la variante Delta" ... dopo il caso della coppia di cinesi contagiati, si è dimostrato vero baluardo della lotta al Covid ... Ci sono molti anziani con altre comorbidità che purtroppo vanno incontro a malattia più grave, ...

“Purtroppo è vero”: mercato Roma, l’annuncio di Mourinho scoraggia i tifosi SerieANews Purtroppo con la Juventus è finita come “doveva” finire Con la Juve è finita come doveva finire, ove quel “doveva” può anche evocare sensazioni riferibili alla non proprio impeccabile direzione arbitrale. Per la verità nulla di nuovo quando sono di scena i ...

, non possiamo rinunciare a certi giocatori. Il nostro profilo è questo, sappiamo i nostri limiti". La Roma passa il turno - soffrendo - contro il Lecce, José Mourinho tira un sospiro ...... dopo il caso della coppia di cinesi contagiati, si è dimostratobaluardo della lotta al Covid ... Ci sono molti anziani con altre comorbidità chevanno incontro a malattia più grave, ...Con la Juve è finita come doveva finire, ove quel “doveva” può anche evocare sensazioni riferibili alla non proprio impeccabile direzione arbitrale. Per la verità nulla di nuovo quando sono di scena i ...