Pregliasco preoccupato per le minacce dei no vax: 'Hanno messo il mio numero di telefono sulle chat Telegram' (Di giovedì 20 gennaio 2022) La piaga sociale degli insulti e minacce via web già diffusissima, si è aggravata durante la pandemia ed ha preso di mira soprattutto esperti, medici ed infermieri che si occupano di aiutare e ... Leggi su globalist (Di giovedì 20 gennaio 2022) La piaga sociale degli insulti evia web già diffusissima, si è aggravata durante la pandemia ed ha preso di mira soprattutto esperti, medici ed infermieri che si occupano di aiutare e ...

Advertising

globalistIT : - Ambra78579094 : Se #Pregliasco fosse coerente e davvero preoccupato per i fragili, perlomeno parlerebbe di distinguo tra i non vacc… - fradefo : @sabrimaggioni @aspettaaspetta Se c’è un Dio ( e c’è sicuramente) il sig.pregliasco deve stare molto preoccupato. - 4Tchat : RT @MaGaGiannice: Sono molto preoccupato per i #vaccinati. Si sentono in trappola, ormai devono credere a Pregliasco, Burioni, a giornalist… - MaGaGiannice : Sono molto preoccupato per i #vaccinati. Si sentono in trappola, ormai devono credere a Pregliasco, Burioni, a gior… -