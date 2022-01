Pluralismo dei media, l’Europa sta per lanciare un Media Freedom Act (Di giovedì 20 gennaio 2022) È stato reso noto solo da qualche giorno il testo della consultazione pubblica europea, che resterà aperta ai commenti di chiunque fino al 22 marzo. Autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, imprese, società civile ma anche singoli cittadini: tutti sono chiamati a esprimersi sui temi della consultazione, al fine di orientare al meglio la futura proposta della Commissione intesa a salvaguardare il Pluralismo dei Media. L’idea di un Media Freedom Act rappresenta un’iniziativa di portata storica: lo ha detto la presidente Ursula von der Leyen, includendola fra gli obiettivi fondamentali dell’Ue nel suo discorso sullo Stato dell’Unione – 2021. Secondo la roadmap della Commissione, una proposta formale dovrebbe essere adottata entro il terzo quadrimestre del 2022. MA IN COSA ... Leggi su formiche (Di giovedì 20 gennaio 2022) È stato reso noto solo da qualche giorno il testo della consultazione pubblica europea, che resterà aperta ai commenti di chiunque fino al 22 marzo. Autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, imprese, società civile ma anche singoli cittadini: tutti sono chiamati a esprimersi sui temi della consultazione, al fine di orientare al meglio la futura proposta della Commissione intesa a salvaguardare ildei. L’idea di unAct rappresenta un’iniziativa di portata storica: lo ha detto la presidente Ursula von der Leyen, includendola fra gli obiettivi fondamentali dell’Ue nel suo discorso sullo Stato dell’Unione – 2021. Secondo la roadmap della Commissione, una proposta formale dovrebbe essere adottata entro il terzo quadrimestre del 2022. MA IN COSA ...

