Pina Picierno diventa vicepresidente Ue | Enrico Letta lavora a un Pd di nuovo conio?

(Di giovedì 20 gennaio 2022) L’eurodeputata casertana, unica italiana tra 14 vice della popolare Roberta Metsola, è la più votata a Strasburgo dopo l’austriaco Karas (Ppe). In politica dai tempi dei Cicoria Boys di Francesco Rutelli, recordwoman di preferenze, attivissima sul fronte diritti delle donne e violenza di genere, potrebbe incarnare il post De Luca

Caserta . E' già al lavoro a Strasburgo la neo eletta vice presidente del parlamento europeo. L'eurodeputata casertana affiancherà nel delicato lavoro la presidente Roberta Metsola. In totale sono nove i membri eletti alla vice presidenza. 'I giorni dell'anno che è appena ...Roma, 21 gen 15:11 - La vicepresidente del Parlamento europeo(Pd) ha ringraziato l'ex ambasciatrice del Regno Unito a Roma, Jill Morris, per il...Dopo aver eletto alla presidenza Roberta Metsola, gli europarlamentari hanno scelto il nuovo Ufficio di presidenza del Parlamento Ue, con l’elezione dei 14 vicepresidenti e 5 questori, eletti rispetti ...La corsa al Quirinale rappresenta una resa dei conti partitica, ma le questioni cruciali per il destino dell'Italia sono altre ...