Ospedale Gemelli, Calabresi: post Covid disturbi sonno e astenia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma – Il Covid-19, tra le molteplici ripercussioni che lascia sulla salute psicofisica degli italiani, non fa dormire sonni tranquilli. Sono infatti aumentati a dismisura gli episodi di insonnia e i disturbi del sonno legati anche all’incertezza di uscire fuori da una pandemia che dura da ormai da due anni tra impennate e discese dei contagi e nuove restrizioni. Ma ricorrere alle pillole per dormire è l’unica opzione? Ed è vero che tra gli effetti della sindrome ‘long Covid’, la difficoltà a prendere sonno è così frequente? Per cercare la soluzione giusta è bene non affidarsi a ‘dottor Google’ piuttosto andiamo dallo specialista o parliamo con il nostro medico di medicina generale. Per fare luce su tutti questi punti l’agenzia di stampa Dire ha raggiunto telefonicamente il professor Paolo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma – Il-19, tra le molteplici ripercussioni che lascia sulla salute psicofisica degli italiani, non fa dormire sonni tranquilli. Sono infatti aumentati a dismisura gli episodi di insonnia e idellegati anche all’incertezza di uscire fuori da una pandemia che dura da ormai da due anni tra impennate e discese dei contagi e nuove restrizioni. Ma ricorrere alle pillole per dormire è l’unica opzione? Ed è vero che tra gli effetti della sindrome ‘long’, la difficoltà a prendereè così frequente? Per cercare la soluzione giusta è bene non affidarsi a ‘dottor Google’ piuttosto andiamo dallo specialista o parliamo con il nostro medico di medicina generale. Per fare luce su tutti questi punti l’agenzia di stampa Dire ha raggiunto telefonicamente il professor Paolo ...

Advertising

Cocapolitik : @settimo771 Me l’hanno detto in ospedale che era Delta. Se i medici del Gemelli dicono cavolate… questo non lo so.… - piemarcy : RT @byoblu: Lieto fine per una nostra telespettatrice a cui era stato detto che senza vaccino non avrebbe potuto portare avanti le visite o… - PietroSiffi : @Valenti44837922 @Italia7177 Il Gemelli non è un ospedale della Santa Sede? - andrea_gore15 : Un ospedale a caso tipo Il Gemelli?! #chilhavisto - CarpaneseSilva1 : RT @Blanco_Blu: @Viola_mg @robersperanza Si é il figlio di un mio carissimo amico. Sto andando ora in ospedale per farlo traferire immediat… -