Ora i no vax si inventano un "Esercito popolare italiano" per "combattere la dittatura sanitaria"

Uno dei leader della galassia no vax di Torino, già noto alla Digos per i disordini degli ultimi mesi, ha lanciato su internet un'iniziativa per creare un "Esercito popolare italiano" per combattere la "dittatura sanitaria", con un "quartier generale" nel capoluogo piemontese ma dotato di ramificazioni in ogni regione. Il lessico militare applicato alla protesta contro restrizioni e vaccini, considerata ormai da manifestanti alla stregua di una guerra. Diverse le adesioni già arrivate per quello che sarà – per ammissione stessa del promotore – un "organismo non bellico". "Non è che possiamo armarci, non siamo pazzi", è la precisazione dell'ideatore dell'iniziativa, che ha poi però invitato a entrare nell'Esercito poliziotti e militari che siano stati sospesi dal ...

