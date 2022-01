Nazionale | Mancini sorride | arriva la conferma di Gravina!

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Éta anche ladel presidente della Figc Gravina: Joao Pedro e Luiz Felipe sono convocabili dallaitaliana. Queste le sue dichiarazioni al CorSport: “Decideràse convocarli, ma per noi sono calciatori azzurri.” Joao Pedro, Cagliari Dopo Jorginho ed Emerson Palmieri si aggiungono altri due italo-brasiliani alla rosa della. Buone notizie perin vista dei playoff di marzo, puòre soprattutto per Joao Pedro visti i problemi azzurri in fase realizzativa. Nel 2019 Di Biagio aveva già convocato Luiz Felipe per giocare nell’under 21, ma all’ultimo rifiutò preferendo il Brasile. Nel 2022 non ha ancora avuto l’opportunità di difendere il suo paese, per questo è molto spinto verso l’azzurro. Simone Borghi

Advertising

tektronflame : RT @NicoSchira: Ora c’è anche la conferma del Presidente della #FIGC Gabriele #Gravina al CorSport su #JoaoPedro e #LuizFelipe possibili in… - juvesr27 : RT @NicoSchira: Ora c’è anche la conferma del Presidente della #FIGC Gabriele #Gravina al CorSport su #JoaoPedro e #LuizFelipe possibili in… - Bubu_Inter : RT @NicoSchira: Ora c’è anche la conferma del Presidente della #FIGC Gabriele #Gravina al CorSport su #JoaoPedro e #LuizFelipe possibili in… - NicoSchira : Ora c’è anche la conferma del Presidente della #FIGC Gabriele #Gravina al CorSport su #JoaoPedro e #LuizFelipe poss… - onlyinthisarea : RT @Nubecula_Minor: @onlyinthisarea @Mimaxsata @Nata_Arts @Paola39026704 @iaraftrn @AlbaG81037460 @CorazzaEfisia @marisabiancotti @Lesleyan… -

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale Mancini

Sport Fanpage

Sguardo, poi, anche allae al futuro di Roberto. SERIE A - "E' il momento di provare i Playoff in Serie A: negli anni Novanta nessuno credeva ai tre punti per la vittoria e invece ...La manifestazione cerca di assaltare la Federazione dell'MSI in viaa Milano, e negli ... Il film, distribuito dopo un solo mese da quegli episodi, ebbe una ampia circolazione, e può ...L’auspicio è che, usciti tutti vaccinati dal picco, si torni a una capienza del cento per cento. JOAO PEDRO E LUIZ FELIPE – «Decide il c.t., per noi sono Azzurri» MANCINI VIA SENZA MONDIALE – «Questo ...Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport: “La pandemia è una montagna che iniziamo a scalare. Lo valuteremo insieme ma il suo percorso non è legato ...