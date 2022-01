Napoli, Mertens: “Ho sempre avuto un’attrazione fatale con questa città” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dries Mertens ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato del Napoli e anche del suo futuro. Queste le parole dell’attaccante dei partenopei: “Dal primo momento ho avvertito un’attrazione fatale per la città, per la gente. Qui ci sono nove anni ed un quarto della mia vita: ci sono stato, e ci starò, sempre bene, perché ho immediatamente avvertito affetto”. Sul suo futuro: “Io sto qua. Ho un contratto con opzione a favore del club. Aspetto e poi si vedrà. So che esistono due strade, una è quella dell’addio. E so anche che nel momento in cui sarà inevitabile salutarsi, a casa Mertens piangeranno tutti, io, Kat, anche il bambino, mi creda. Io qui sono un uomo felice e lo è la mia famiglia”. Su eventuali offerte faraoniche: “Non mi interessano. ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Driesha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato dele anche del suo futuro. Queste le parole dell’attaccante dei partenopei: “Dal primo momento ho avvertitoper la, per la gente. Qui ci sono nove anni ed un quarto della mia vita: ci sono stato, e ci starò,bene, perché ho immediatamente avvertito affetto”. Sul suo futuro: “Io sto qua. Ho un contratto con opzione a favore del club. Aspetto e poi si vedrà. So che esistono due strade, una è quella dell’addio. E so anche che nel momento in cui sarà inevitabile salutarsi, a casapiangeranno tutti, io, Kat, anche il bambino, mi creda. Io qui sono un uomo felice e lo è la mia famiglia”. Su eventuali offerte faraoniche: “Non mi interessano. ...

