Marcell Jacobs divorzia da Fedez | si apre il contenzioso legale con Doom Il Campione Olimpico sceglie Nexthing

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 gennaio 2022)hato da. Professionalmente parlando, ovviamente. Ildei 100 metri aveva infatti siglato un contratto per la gestione dell’immagine come influencer nei social media con la societÃ, l’agenzia di proprietà proprio del celeberrimo cantante (marito dell’influencer Chiara Ferragni) e gestita da sua madre (Anna Maria Berrinzaghi), che ha in portafoglio diversi vip. Va ricordato che all’epoca l’atleta era semplicemente una promessa ed era tutto’altro che affermato, mentre adesso è una star di livello internazionale visto che ha vinto la gara più iconica e prestigiosa dei Giochi. Come rivela Il Sole 24 Ore,ha rescisso il contratto perché sostiene che la...