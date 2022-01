Manuel Bortuzzo, matrimonio all’orizzonte con Lulù: l’annuncio che lascia tutti a bocca aperta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le parole inneggianti al matrimonio fra Manuel Bortuzzo e Lulù mandano in subbuglio il web. Una notizia che ha lasciato in molti a bocca aperta. La situazione fra i due sembra essersi stabilizzata e ora i ragazzi hanno le idee precise su cosa intendono fare una volta usciti dalla casa del Gf Vip. Infatti, una dichiarazione inneggiante al matrimonio ha messo alla luce le volontà della coppia Manuel Bortuzzo-Lulù e il web si è subito scatenato. Una dichiarazione che sembra molto realistica, visto quello che sta accadendo e che è successo in passato. Manuel Bortuzzo in posa sorridente per alcuni scatti fotografici (GettyImages)Lui è il nuotatore che ha ... Leggi su topicnews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le parole inneggianti alframandano in subbuglio il web. Una notizia che hato in molti a. La situazione fra i due sembra essersi stabilizzata e ora i ragazzi hanno le idee precise su cosa intendono fare una volta usciti dalla casa del Gf Vip. Infatti, una dichiarazione inneggiante alha messo alla luce le volontà della coppiae il web si è subito scatenato. Una dichiarazione che sembra molto realistica, visto quello che sta accadendo e che è successo in passato.in posa sorridente per alcuni scatti fotografici (GettyImages)Lui è il nuotatore che ha ...

Advertising

blogtivvu : Manuel Bortuzzo ricorda Michele Merlo al Grande Fratello Vip – VIDEO - SilviaSiza56 : RT @VicolodelleNews: #GFVip #Manuel , in piedi per baciare la sua #Lulù, ma gli autori censurano a favore di #Soleil #luluemanuel #manuelul… - pupastra1973 : RT @VicolodelleNews: #GFVip #Manuel , in piedi per baciare la sua #Lulù, ma gli autori censurano a favore di #Soleil #luluemanuel #manuelul… - iltempointorno : RT @Diregiovani: Momento di emozioni al #GFVip6. Manuel Bortuzzo ha dedicato un pensiero a Michele Merlo, il cantante di Amici 16 scomparso… - Pao00048690 : RT @VicolodelleNews: #GFVip #Manuel , in piedi per baciare la sua #Lulù, ma gli autori censurano a favore di #Soleil #luluemanuel #manuelul… -