Kimera EVO37 - Al Rally di Monte Carlo con una livrea speciale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una 037 torna al Rally di Monte Carlo: non è la storica Gruppo B della Lancia, ma la Kimera EVO37 sviluppata dalla Kimera Automobili. La sportiva italiana, che sarà realizzata in soli 37 esemplari, prenderà parte allo shakedown dell'edizione 2022 dell'appuntamento più celebre del Mondiale WRC, sfoggiando per l'occasione una speciale livrea che celebra i 150 anni della Pirelli. La vettura sarà guidata dal responsabile motorsport della Casa della Bicocca, Mario Isola, e dall'ex campione del mondo Petter Solberg. Dopo questa esibizione dinamica, la EVO37 rimarrà esposta per tutto il weekend nella piazza del Casinò del Principato. 505 CV come omaggio al passato. La presenza della Kimera Automobili a questo evento è ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una 037 torna aldi: non è la storica Gruppo B della Lancia, ma lasviluppata dallaAutomobili. La sportiva italiana, che sarà realizzata in soli 37 esemplari, prenderà parte allo shakedown dell'edizione 2022 dell'appuntamento più celebre del Mondiale WRC, sfoggiando per l'occasione unache celebra i 150 anni della Pirelli. La vettura sarà guidata dal responsabile motorsport della Casa della Bicocca, Mario Isola, e dall'ex campione del mondo Petter Solberg. Dopo questa esibizione dinamica, larimarrà esposta per tutto il weekend nella piazza del Casinò del Principato. 505 CV come omaggio al passato. La presenza dellaAutomobili a questo evento è ...

