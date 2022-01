Instagram, ora l'influencer è a pagamento (Di giovedì 20 gennaio 2022) La piattaforma lancia gli abbonamenti con contenuti esclusivi: si inizia negli Usa con un numero ristretto di creator Un abbonamento per accedere ai contenuti esclusivi degli influencer preferiti. La novità arriva su Instagram, che ha avviato una fase di test circoscritta al mercato statunitense, per consentire ai volti noti di assicurarsi ricavi mensili a fronte dell’impegno e del tempo che dedicano per diffondere informazioni, curiosità e aneddoti … Leggi su it.mashable (Di giovedì 20 gennaio 2022) La piattaforma lancia gli abbonamenti con contenuti esclusivi: si inizia negli Usa con un numero ristretto di creator Un abbonamento per accedere ai contenuti esclusivi deglipreferiti. La novità arriva su, che ha avviato una fase di test circoscritta al mercato statunitense, per consentire ai volti noti di assicurarsi ricavi mensili a fronte dell’impegno e del tempo che dedicano per diffondere informazioni, curiosità e aneddoti …

