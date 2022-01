Incontri Ravvicinati | al via percorso Fondirigenti per favorire interazione manager-innovatori

Leggi su lombardiaeconomy

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Che cosa succede mettendo 15e dirigenti d’impresa nella stessa stanza con oltre 100 dottori di ricerca e dottorandi? Ne nasce un’esperienza di incontro,e contaminazione, per rafforzare l’imprenditività di giovani ricercatori e ricercatrici e per stimolare la creatività delle figure dirigenziali delle grandi imprese, finanziata dain collaborazione con Assolombarda e Aldai-Federe affidata a Find Your Doctor, agenzia del lavoro specializzata nella figura del dottore di ricerca. Il titolo del, in partenza il 20 gennaio, gioca con lo stereotipo che vede il ricercatore come un alieno fuori dal mondo reale, quello del mercato. Uno stereotipo che ha un fondo di verità, perché spostare le competenze da ...