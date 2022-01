Giustizia, in Corte d’Appello Napoli 1 processo su 3 va in prescrizione (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella Corte d’Appello di Napoli un procedimento penale su 3 finisce in prescrizione. Il dato, relativo al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021, è stato fornito dal presidente della Corte d’Appello di Napoli Giuseppe De Carolis Di Prossedi, incontrando la stampa in vista della cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario 2022 che si terrà sabato 22 gennaio a Castel Capuano. “L’incidenza della prescrizione – spiega De Carolis – risulta quest’anno di gran lunga maggiore nella Corte di Appello, considerato che i procedimenti penali definiti in appello con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sono stati pari al 32%, mentre negli altri uffici del Distretto sono stati complessivamente pari ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nelladiun procedimento penale su 3 finisce in. Il dato, relativo al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021, è stato fornito dal presidente delladiGiuseppe De Carolis Di Prossedi, incontrando la stampa in vista della cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario 2022 che si terrà sabato 22 gennaio a Castel Capuano. “L’incidenza della– spiega De Carolis – risulta quest’anno di gran lunga maggiore nelladi Appello, considerato che i procedimenti penali definiti in appello con declaratoria di estinzione del reato persono stati pari al 32%, mentre negli altri uffici del Distretto sono stati complessivamente pari ...

