Gf Vip | Delia e Alex | Ecco Come Finirà! Parla Soleil!

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Continua la seconda stagione della soap opera dell’anno che vede protagonistie Soleil. Mafinirà? A spoilerare il gran finale ci ha pensato in queste ultime ore proprio Soleil che si è detta certa chealla fine torneranno insieme. Cosa ne sarà invece della nostra Soleil?quello che ha raccontato nelle ultime ore! Il gran finale della soap spoilerato daIl triangolo amoroso che vede protagonistie Soleil giungerà al termine prima o poi? Chiaro che sì, anche se non si sa quando! Proprio Soleil sembra già avere bene in mente il finale di questa infinita telenovela e l’ha spoilerato in queste ultime ore. La 27enne italo americana ne hato con Barù, Jessica e ...

... non vuole più saperne Sembra proprio che la parola confusa sia la più adatta a definire la situazione che in queste ore si sta svolgendo nella casa del Grande Fratelloe che riguardaDuran.Come era prevedibile l'ingresso in casa diDuran ha sconvolto gli equilibri tra i concorrenti del Grande Fratello2021 soprattutto quello tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge . L'ex Miss Italia confidandosi conha ammesso di ...Tra Delia e Soleil non c’è ancora stato un vero e proprio faccia a faccia. Le due VIP continuano ad ignorarsi l’un l’altra e sebbene Delia abbia più volte dichiarato di essere disposta a parlarle per ...Il Grande Fratello Vip di quest'anno si concluderà a Marzo 2022 ma i vipponi sembrerebbero essere molto annoiati. L'ingresso di Delia Duran avrebbe dovuto La gaffe non è passata inosservata durante il ...