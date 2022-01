Formazioni ufficiali Elche-Real Madrid, Copa del Rey 2021/2022 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le Formazioni ufficiali di Elche-Real Madrid, match valido per gli ottavi di finale della Copa del Rey 2021/2022. Bel momento per entrambe le squadre, con i padroni di casa che arrivano da tre vittorie nelle ultime tre partite mentre i Blancos sono reduci da quattro vittorie consecutive. Appuntamento questa sera alle ore 19. Queste le scelte dei due tecnici. Formazioni ufficiali Elche (4-4-2): Werner, Palacios, John, Gonzalez, Mojica; Josan, Guti, Gumbau, Fidel; Carrillo, Perez. All: F. Rodriguez.Real Madrid (4-3-3): Lunin; Vazquez, Nacho, Alaba, Marcelo; Valverde, Camavinga, Kroos; Rodrygo, Jovic, Vinicius Jr. All: C. Ancelotti SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ledi, match valido per gli ottavi di finale delladel Rey. Bel momento per entrambe le squadre, con i padroni di casa che arrivano da tre vittorie nelle ultime tre partite mentre i Blancos sono reduci da quattro vittorie consecutive. Appuntamento questa sera alle ore 19. Queste le scelte dei due tecnici.(4-4-2): Werner, Palacios, John, Gonzalez, Mojica; Josan, Guti, Gumbau, Fidel; Carrillo, Perez. All: F. Rodriguez.(4-3-3): Lunin; Vazquez, Nacho, Alaba, Marcelo; Valverde, Camavinga, Kroos; Rodrygo, Jovic, Vinicius Jr. All: C. Ancelotti SportFace.

