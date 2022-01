“Espulsione per Nathaly Caldonazzo”. GF Vip, il pubblico insorge dopo quei fatti nella Casa (Di giovedì 20 gennaio 2022) Momenti di gelo in una delle camere da letto del GF Vip 6, quella nella quale dorme Nathaly Caldonazzo insieme ad altri coinquilini. Il suo ingresso ha indubbiamente fatto scintille, generando polemiche e litigi a non finire, la 52enne non è il tipo che se le manda a dire, di recente ne ha avute per tutti e al pubblico è piaciuta. Ora rischia la squalifica. No, la diagnosi psichiatrica affibbiata in diretta televisiva ad Alex Belli non c’entra proprio nulla, sebbene lui adesso avrebbe un fascicolo di diffide pronto per lei. Sembra che Nathaly Caldonazzo, uno dei personaggi di punta del GF Vip 6, soprattutto in questi ultimi giorni, rischierebbe la squalifica per una spiacevole affermazione fatta nella notte. Nathaly ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 20 gennaio 2022) Momenti di gelo in una delle camere da letto del GF Vip 6, quellaquale dormeinsieme ad altri coinquilini. Il suo ingresso ha indubbiamente fatto scintille, generando polemiche e litigi a non finire, la 52enne non è il tipo che se le manda a dire, di recente ne ha avute per tutti e alè piaciuta. Ora rischia la squalifica. No, la diagnosi psichiatrica affibbiata in diretta televisiva ad Alex Belli non c’entra proprio nulla, sebbene lui adesso avrebbe un fascicolo di diffide pronto per lei. Sembra che, uno dei personaggi di punta del GF Vip 6, soprattutto in questi ultimi giorni, rischierebbe la squalifica per una spiacevole affermazione fattanotte....

