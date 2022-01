Da parrucchiere e barbiere col Green pass: da oggi scatta l’obbligo (Di giovedì 20 gennaio 2022) scatta da oggi, giovedì 20 gennaio, l’obbligo di Green pass per andare dal parrucchiere, dal barbiere o in un centro estetico. l’obbligo vale per tutte quelle attività che si occupano della cura della persona. Non servirà necessariamente il Super Green pass, ma basterà quello base, ottenibile anche con un tampone negativo fatto nelle ultime 48 ore. Un’altra tappa verso quello che, il primo febbraio, segnerà l’estensione dell’obbligo di Green pass per quasi tutti i servizi. Il governo proprio in queste ore sta valutando quali attività ritenere essenziali e quindi da esentare dall’obbligo di certificazione verde. Da oggi si inizia con ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022)da, giovedì 20 gennaio,diper andare dal, dalo in un centro estetico.vale per tutte quelle attività che si occupano della cura della persona. Non servirà necessariamente il Super, ma basterà quello base, ottenibile anche con un tampone negativo fatto nelle ultime 48 ore. Un’altra tappa verso quello che, il primo febbraio, segnerà l’estensione deldiper quasi tutti i servizi. Il governo proprio in queste ore sta valutando quali attività ritenere essenziali e quindi da esentare daldi certificazione verde. Dasi inizia con ...

