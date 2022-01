Covid-19, a Fiumicino sono 888 i positivi: il bollettino del 20 gennaio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Fiumicino – Dopo settimane, torna a calare la curva dei contagi da Covid-19 a Fiumicino. Ad annunciarlo è il sindaco Montino, che in una nota afferma: “Negli ultimi giorni, il dato dei positivi complessivi della nostra città è sceso sensibilmente. In questo, momento, secondo il report odierno della Asl Roma 3, sul nostro territorio ci sono 888 persone positive. Rispetto all’ultima comunicazione fatta, contiamo 306 nuovi contagi e 437 guariti”. “L’età media delle persone positive è di 37 anni, mentre il rapporto con la popolazione totale scende a 1.08 – prosegue -. Ancora, sono Isola Sacra e Fiumicino le località maggiormente interessate con il 74% del totale dei contagi, subito dopo Parco Leonardo con il 6% e Focene con il 5%”. “I numeri sono ancora ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 20 gennaio 2022)– Dopo settimane, torna a calare la curva dei contagi da-19 a. Ad annunciarlo è il sindaco Montino, che in una nota afferma: “Negli ultimi giorni, il dato deicomplessivi della nostra città è sceso sensibilmente. In questo, momento, secondo il report odierno della Asl Roma 3, sul nostro territorio ci888 persone positive. Rispetto all’ultima comunicazione fatta, contiamo 306 nuovi contagi e 437 guariti”. “L’età media delle persone positive è di 37 anni, mentre il rapporto con la popolazione totale scende a 1.08 – prosegue -. Ancora,Isola Sacra ele località maggiormente interessate con il 74% del totale dei contagi, subito dopo Parco Leonardo con il 6% e Focene con il 5%”. “I numeriancora ...

Fiumicino, Montino: 'Negli ultimi giorni in calo il numero dei positivi' - L'andamento complessivo delle persone attualmente affette da Covid - 19 risulta essere in calo nel Comune di Fiumicino. A dichiararlo è il Sindaco Esterino Montino: 'Negli ultimi giorni, il dato dei positivi complessivi della nostra città è sceso sensibilmente'.

