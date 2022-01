Calciomercato Inter | Sensi parte ad una condizione!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 20 gennaio 2022)o resta? Era ormai tutto fatto per il passaggio di Stefanoalla Sampdoria. Ma nel calcio tutto cambia in un attimo. Coppa Italia, ottavi di finale,-Empoli. Al 2? Correa lascia il campo in lacrime, al suo posto Sanchez. Al 4? del primo tempo supplementare entra in campo Stefano, il centrocampista, ormai blucerchiato ci mette appena 10 minuti per lasciare il segno e regalare la vittoria ai nerazzurri. Correa--Empoli Adesso la dirigenza e Simone Inzaghi fanno dietrofront, l’addio ormai annunciato potrebbe non arrivare. Adesso i nerazzurri aspettano, dopo l’infortunio del Tucu, l’ex Sassuolo potrebbe diventare fondamentale per il suo allenatore. L’esito degli esami strumentali dirà ...