Alessia Marcuzzi torna a Mediaset dopo l’addio: ecco in quale ruolo (Di giovedì 20 gennaio 2022) la vedremo dal prossimo 9 febbraio Era il 30 giugno scorso quando Alessia Marcuzzi annunciava via social il suo addio a Mediaset. Come svela Dagospia, la conduttrice è tornata sui suoi passi e tornerà alla conduzione dei programmi che le erano stati affidati, quindi nessun nuovo ruolo. ecco il post di addio a Mediaset della conduttrice pubblicato il 30 giugno: «Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta – ha scritto – dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. E per questo motivo – non vi nascondo con grandissima sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) la vedremo dal prossimo 9 febbraio Era il 30 giugno scorso quandoannunciava via social il suo addio a. Come svela Dagospia, la conduttrice èta sui suoi passi e tornerà alla conduzione dei programmi che le erano stati affidati, quindi nessun nuovoil post di addio adella conduttrice pubblicato il 30 giugno: «Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta – ha scritto –25 anni in, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. E per questo motivo – non vi nascondo con grandissima sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda ...

