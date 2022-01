Alessandro Matri resta ferito in un incidente domestico con le bambine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non si può dire che ad Alessandro Matri manchi il fisico, eppure il suo passato da calciatore non gli ha risparmiato il brutto incidente domestico di questo pomeriggio. Ma andiamo con ordine. Come documentato da alcune storie su Instagram, la futura moglie dell’ex attaccante Federica Nargi stava intrattenendo la figlia Beatrice di quasi tre anni Leggi su vitadavips.myblog (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non si può dire che admanchi il fisico, eppure il suo passato da calciatore non gli ha risparmiato il bruttodi questo pomeriggio. Ma andiamo con ordine. Come documentato da alcune storie su Instagram, la futura moglie dell’ex attaccante Federica Nargi stava intrattenendo la figlia Beatrice di quasi tre anni

Advertising

ParliamoDiNews : Alessandro Matri ferito in un incidente domestico: la fidanzata Federica Nargi lo medica e documenta tutto sui soci… - Italia_Notizie : Alessandro Matri ferito in un incidente domestico: la fidanzata Federica Nargi lo medica e documenta tutto sui soci… - FQMagazineit : Alessandro Matri ferito in un incidente domestico: la fidanzata Federica Nargi lo medica e documenta tutto sui soci… - MrsShelbygirl : mi confermate tutti la crush potente per ALESSANDRO MATRI si? si bene, io avevo anche la maglietta - gobbissimoio : @juventusfc @Ale_Matri Chiunque tifa Juve a parte le opinioni personali tecniche, non può non avere affetto per Ale… -