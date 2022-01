“Adesso la dovete cacciare”. GF Vip, pubblico contro Nathaly Caldonazzo: “Troppo grave” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ci risiamo. Al Grande Fratello Vip, giunto alla sesta edizione, un altro terremoto sconquassa le pareti della Casa più spiata dagli italiani. Stavolta protagonista, in negativo, è una delle ultime entrate, ovvero Nathaly Caldonazzo. L’ex dell’indimenticabile Massimo Troisi fin dal suo arrivo nel reality condotto da Alfonso Signorini ha subito catturato l’attenzione. L’ingresso non è stato dei più agevoli e le discussioni anche animate con gli altri inquilini non sono mancate. Giusto cinque giorni fa è arrivata la ‘tregua’ tra Valeria Marini e Nathaly protagoniste di un diverbio quando ancora il calendario segnava 2021. In realtà a fare il primo passo è stata Valeria che, un po’ a sorpresa, ha chiesto scusa all’attrice confidandole che le vuole un “bene da sorella”. La Caldonazzo, però, per tutta risposta, l’ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ci risiamo. Al Grande Fratello Vip, giunto alla sesta edizione, un altro terremoto sconquassa le pareti della Casa più spiata dagli italiani. Stavolta protagonista, in negativo, è una delle ultime entrate, ovvero. L’ex dell’indimenticabile Massimo Troisi fin dal suo arrivo nel reality condotto da Alfonso Signorini ha subito catturato l’attenzione. L’ingresso non è stato dei più agevoli e le discussioni anche animate con gli altri inquilini non sono mancate. Giusto cinque giorni fa è arrivata la ‘tregua’ tra Valeria Marini eprotagoniste di un diverbio quando ancora il calendario segnava 2021. In realtà a fare il primo passo è stata Valeria che, un po’ a sorpresa, ha chiesto scusa all’attrice confidandole che le vuole un “bene da sorella”. La, però, per tutta risposta, l’ha ...

Advertising

BORDAY2K : pure a bruciare photocards adesso no raga dovete farvi curare - faleriad5 : @flaviafratello Che pretese avete! Non solo Travaglio ha l'incombenza d'essere l'unico giornalista competente in g… - 81Thailand : Quindi da 7 ml si è passato a 15ml per sbloccare l’indice. Stiamo cadendo in una mediocrità senza via di uscita.Ade… - TOREXPRO60 : @loriana34406751 @BelpietroTweet I dottori hanno fatto un giuramento, adesso dovete lavorare xuna volta nella vita.… - il_detenuto : @ilfoglio_it si ma adesso dovete anche restituire agli immigrati i risparmi pensioni che il vostro mafioso paese di… -