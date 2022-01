Tempesta d'amore, anticipazioni 19 gennaio: Ariane vittima dei farmaci (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tutti i buoni propositi di Ariane Kalenberg naufragheranno miseramente a Tempesta d'amore, come segnalano le anticipazioni di oggi, mercoledì 19 gennaio. La donna, ormai convinta di avere un tumore al cervello in fase terminale, di fronte alla richiesta del dottor Kamml di affidarsi ad un tutore legale che curi i suoi interessi, ha storto il naso e, decisa a dimostrare a tutti di essere ancora in possesso delle sue piene facoltà mentali, ha scelto di tenere personalmente il discorso di apertura dell'evento di beneficenza promosso da Rosalie. Werner, Robert e Christoph le hanno fatto presente che potrebbe essere rischioso nelle sue condizioni, ma la dark lady si è detta perfettamente in grado di portare a termine l'incarico. Purtroppo per lei, però, i farmaci che il neurologo, in ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tutti i buoni propositi diKalenberg naufragheranno miseramente ad', come segnalano ledi oggi, mercoledì 19. La donna, ormai convinta di avere un tumore al cervello in fase terminale, di fronte alla richiesta del dottor Kamml di affidarsi ad un tutore legale che curi i suoi interessi, ha storto il naso e, decisa a dimostrare a tutti di essere ancora in possesso delle sue piene facoltà mentali, ha scelto di tenere personalmente il discorso di apertura dell'evento di beneficenza promosso da Rosalie. Werner, Robert e Christoph le hanno fatto presente che potrebbe essere rischioso nelle sue condizioni, ma la dark lady si è detta perfettamente in grado di portare a termine l'incarico. Purtroppo per lei, però, iche il neurologo, in ...

