Si tengono in freezer, e il grosso è fatto. In un gesto, addio viso stanco, borse e occhiaie (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'hashtag skincare ha ormai raggiunto 67,8 miliardi di visualizzazioni su TikTok rendendo così la piattaforma social guidata dalla GenZ il luogo dove ricercare le ultime tendenze in fatto di beauty. Dopo il grande successo della pietra Gua Sha nel 2021, ecco spuntare una nuova tendenza di bellezza per il 2022 nata su TikTok: gli Ice Globes. Su Google, l'interesse di ricerca per la parola chiave "Ice Globes" è aumentato del +194% durante il mese di dicembre 2021 e lo conferma anche la piattaforma Stylight, con un aumento del +97% dei clic per i device "ghiacciati" del marchio Skin Gym. I numeri per il mese di gennaio sono ancora in crescita…

