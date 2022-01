Quirinale, Letta e compagni fanno finta che Berlusconi non sia più in campo. Contenti loro… (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen – “L’assalto al Colle della destra è fallito“: parola di Enrico Letta, che liquida così – in largo anticipo – la possibile candidatura di Berlusconi. Dopo il vertice con il leader del M5S Giuseppe Conte e Roberto Speranza di LeU, il segretario del Pd si dice convinto che il leader di Forza Italia sia già fuori dalla partita per il Quirinale. In una intervista all’Huffington Post, quando gli fanno presente che il Cav è ancora in campo, Letta risponde convinto: “Non vedo le condizioni perché ci possa rimanere, quindi non mi metto a fantasticare su questa ipotesi“. Questione chiusa, insomma, Contento lui… Berlusconi al Quirinale? Per Letta e compagni l’operazione sarebbe già fallita C’è da dire che la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen – “L’assalto al Colle della destra è fallito“: parola di Enrico, che liquida così – in largo anticipo – la possibile candidatura di. Dopo il vertice con il leader del M5S Giuseppe Conte e Roberto Speranza di LeU, il segretario del Pd si dice convinto che il leader di Forza Italia sia già fuori dalla partita per il. In una intervista all’Huffington Post, quando glipresente che il Cav è ancora inrisponde convinto: “Non vedo le condizioni perché ci possa rimanere, quindi non mi metto a fantasticare su questa ipotesi“. Questione chiusa, insomma, Contento lui…al? Perl’operazione sarebbe già fallita C’è da dire che la ...

