Quirinale, Calenda: “Siamo tutti nella stessa maggioranza e non riusciamo a incontrarci. È vergognoso, siamo un branco di deficienti” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “siamo tutti nella stessa maggioranza ma sembriamo un branco di ragazzini che fa la gara a chi sputa più lontano, mentre nel Paese ci sono Omicron, il caro bollette e altri problemi. E nessuno propone una soluzione concreta. Ma come si fa ad andare avanti in questo modo? Se io fossi un cittadino comune, sarei imbufalito di questa situazione. E che palle! Ma sediamoci a un tavolo e confrontiamoci. Uno che vede tutto questo da fuori pensa che siamo un branco di deficienti“. È lo sfogo lasciato dal leader di Azione, Carlo Calenda, ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, circa il mancato dialogo tra i partiti su un candidato al Quirinale. E rincara: “Ma vi sembra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “ma sembriamo undi ragazzini che fa la gara a chi sputa più lontano, mentre nel Paese ci sono Omicron, il caro bollette e altri problemi. E nessuno propone una soluzione concreta. Ma come si fa ad andare avanti in questo modo? Se io fossi un cittadino comune, sarei imbufalito di questa situazione. E che palle! Ma sediamoci a un tavolo e confrontiamoci. Uno che vede tutto questo da fuori pensa cheundi“. È lo sfogo lasciato dal leader di Azione, Carlo, ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, circa il mancato dialogo tra i partiti su un candidato al. E rincara: “Ma vi sembra ...

