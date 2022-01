Quirinale, Berlusconi verso il ritiro: avanza Draghi, ipotesi Colao premier con il rimpasto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il premier non fa scenari e tantomeno parla di rimpasti. Ma sia che Draghi vada al Quirinale sia che resti a Palazzo Chigi, la compagine del governo è destinata a cambiare. Come possibili... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilnon fa scenari e tantomeno parla di rimpasti. Ma sia chevada alsia che resti a Palazzo Chigi, la compagine del governo è destinata a cambiare. Come possibili...

Advertising

fattoquotidiano : Berlusconi malato per andare ai processi, ‘con problemi psicologici e psichiatrico-neurologici’, ma in corsa per il… - petergomezblog : Quirinale, l’appello di giuristi ed ex presidenti della Consulta: “La candidatura di Berlusconi è un’offesa alla di… - fattoquotidiano : CONDANNATI (CON SENTENZE DEFINITIVE) - Mafiosi, tangentari e anche chi favorì la prostituzione. Da Denis Verdini a… - sidewayseye : RT @DarkLadyMouse: Fallita l'operazione scoiattolo, Berlusconi rinuncia alle ambizioni per il Quirinale e torna alla consueta operazione pa… - RQuirinale : RT @mariolavia: ===Il fallimento dell'operazione Berlusconi, giorni cruciali per il cdx. Il Cavaliere potrebbe stufarsi dei sovranisti e ri… -