PREVISIONI IMMOBILIARI 2022 DEL GRUPPO TECNOCASA

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) -19.01.22- COMPRAVENDITE TRA 710 E 720 MILA E PREZZI TRA +1% E +3% “Alla luce degli ultimi dati, il mercato immobiliare confermerà il trend positivo che lo ha caratterizzato nel corso del 2021. Soprattutto il segmento residenziale – afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi– registrerà transazioni non lontane dai volumi attesi per l’anno appena trascorso e prezzi in aumento grazie alla spinta che arriva, ancora una volta, dal mercato del credito. Quest’ultimo, nonostante il rialzo atteso dei tassi, offrirà ancora prodotti convenienti. Il segmento dell’abitazione principale resta quello più dinamico, ma ci aspettiamo un recupero dell’investimento dopo il rallentamento registrato nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia. L’attenzione degli investitori sarà indirizzata sia sulle grandi città sia sui piccoli centri, ...