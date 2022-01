PIERPAOLO SPOLLON | CON DOC HO FATTO IL SALTO PENSO DI SAPER CONDURRE UN TALK SHOW

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una fiction dietro l’altra per, uno dei giovani attori più presenti sui set. Sono quasi due stagioni che lo vediamo su Rai1 senza sosta: L’Allieva, Vite in Fuga, Che Dio ci aiuti, Leonardo, Blanca e Doc. Un recordman di presenze ma chi è? Sui social è attivissimo nel commentare in diretta le sue interpretazioni con grande ironia e oggi si racconta. “Sono felicemente esausto. Il lavoro non mi ha dato un minuto di tregua, ma se la stanchezza per essere felici è questa, allora viva la stanchezza. Quest’anno è stato pieno di lavoro come non mai, spero di avere lavorato bene”, così al Radiocorriere Tv. Ruoli che hanno lasciato il segno nel pubblico e i più giovani lo apprezzano per l’interazione su Twitter con i follower. Il ruolo di Nanni in Blanca mi ha smarcato da un certo tipo di recitazione “Sono molto felice ...