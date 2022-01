Meteo mercoledì: si risveglia l’inverno, con pioggia e neve. Ecco dove (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. La prima parte della nuova settimana prosegue con poche novità, caratterizzata dal dominio dell’anticiclone, vasto e robusto sugli stati centro-occidentali del Continente, in grado di abbracciare anche l’Italia. Sulle nostre regioni il tempo è in gran parte stabile, ma si devono fare i conti con le nebbie che sono sempre presenti su tratti della Val Padana e delle zone interne del Centro Italia, anche se tendenti a diradarsi nelle ore diurne. Da mercoledì invece andremo incontro ad un cambiamento più significativo: dal Nord Europa un fronte irromperà con maggior decisione e sarà preceduto da un richiamo di correnti meridionali umide che determineranno un graduale peggioramento dapprima sulle regioni del medio alto Tirreno con il ritorno di alcune piogge, poi anche sulle Alpi confinali, dove giungerà ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 19 gennaio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. La prima parte della nuova settimana prosegue con poche novità, caratterizzata dal dominio dell’anticiclone, vasto e robusto sugli stati centro-occidentali del Continente, in grado di abbracciare anche l’Italia. Sulle nostre regioni il tempo è in gran parte stabile, ma si devono fare i conti con le nebbie che sono sempre presenti su tratti della Val Padana e delle zone interne del Centro Italia, anche se tendenti a diradarsi nelle ore diurne. Dainvece andremo incontro ad un cambiamento più significativo: dal Nord Europa un fronte irromperà con maggior decisione e sarà preceduto da un richiamo di correnti meridionali umide che determineranno un graduale peggioramento dapprima sulle regioni del medio alto Tirreno con il ritorno di alcune piogge, poi anche sulle Alpi confinali,giungerà ...

