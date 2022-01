“Massa di imbecilli | mettetevi quella dannata mascherina sul viso!” | il giornalista sbotta in diretta durante il tg contro i No Vax

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) “disul”. Èto sfogando tutta la sua rabbia intv Leonardo Schwebel, conduttore di uno dei principali telegiornali del Messico, Telediario Guadalajara.una, improvvisamente, si è lasciato andare ad un’invettivai no-vax e guardando dritto in camera ha inveito urlandochi si rifiuta di fare il vaccinoil Covid:”Smettetela di frenare il mondo intero”. Neanche a dirlo, il filmato è diventato presto virale in Rete, tanto che ilha dovuto poi spiegare il suo gesto in un’intervista, scusandosi con il pubblico per i toni. ...

Il giornalista messicano Leonardo Schwebel perde la pazienza mentre è in diretta e attacca i no vax: "Siete una massa di imbecilli"