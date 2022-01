LIVE Berrettini-Kozlov 6-1 4-6, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro non sfrutta le occasioni e perde il secondo set a sorpresa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Rovescio lungo di Kozlov. 30-0 Prima al corpo del romano. 15-0 Risposta lunga dell’americano. 0-0 Si riprende sulla John Cain Arena il cui pubblico non si aspettava una partita. Rientra anche Berrettini: intanto Carlos Alcaraz sta perdendo 2-4 nel terzo set. INIZIO TERZO SET 06.31 L’americano torna in campo dopo essere andato in bagno. 06.28 Matteo Berrettini si complica la vita e dal 2-1 0-40 in suo favore, perde il secondo set riaprendo un match che sembrava ampiamente alla portata considerando le difficoltà di Stefan Kozlov che invece annulla ben 9 palle break, strappa il servizio nel settimo gioco e si invola verso la conquista del parziale. FINE secondo SET 4-6 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Rovescio lungo di. 30-0 Prima al corpo del romano. 15-0 Risposta lunga dell’americano. 0-0 Si riprende sulla John Cain Arena il cui pubblico non si aspettava una partita. Rientra anche: intanto Carlos Alcaraz stando 2-4 nel terzo set. INIZIO TERZO SET 06.31 L’americano torna in campo dopo essere andato in bagno. 06.28 Matteosi complica la vita e dal 2-1 0-40 in suo favore,ilset riaprendo un match che sembrava ampiamente alla portata considerando le difficoltà di Stefanche invece annulla ben 9 palle break, strappa il servizio nel settimo gioco e si invola verso la conquista del parziale. FINESET 4-6 ...

