L’ipotesi Berlusconi al Colle meritava uno sdegno maggiore dal centrosinistra (Di mercoledì 19 gennaio 2022) di Riccardo Mastrorillo Tra una settimana cominceranno le votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica. In assenza di un accordo su un nome bipartisan di alto profilo, l’elezione dovrà avvenire, dalla quarta votazione, con il voto della metà più uno dei grandi elettori, che sono 1009. Quindi sarà necessario, per essere eletti, prendere 505 voti. Il centrodestra, sulla carta, potrebbe contare su 446 voti, il centrosinistra largo (comprendendo anche 5 stelle, Azione, +Europa e la sinistra “radicale”) su 445. I voti a disposizione dei renziani sono 44, rendendoli di fatto l’ago della bilancia di quest’elezione, con le tragiche conseguenze che ne derivano. È probabile che i voti del centrodestra siano verosimilmente compatti per votare, per esempio, Silvio Berlusconi, quindi, se un quarto dei parlamentari di Italia viva decidesse di votarlo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) di Riccardo Mastrorillo Tra una settimana cominceranno le votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica. In assenza di un accordo su un nome bipartisan di alto profilo, l’elezione dovrà avvenire, dalla quarta votazione, con il voto della metà più uno dei grandi elettori, che sono 1009. Quindi sarà necessario, per essere eletti, prendere 505 voti. Il centrodestra, sulla carta, potrebbe contare su 446 voti, illargo (comprendendo anche 5 stelle, Azione, +Europa e la sinistra “radicale”) su 445. I voti a disposizione dei renziani sono 44, rendendoli di fatto l’ago della bilancia di quest’elezione, con le tragiche conseguenze che ne derivano. È probabile che i voti del centrodestra siano verosimilmente compatti per votare, per esempio, Silvio, quindi, se un quarto dei parlamentari di Italia viva decidesse di votarlo, ...

