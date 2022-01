Le botte alla madre invalida riprese in un video, ma davanti al giudice nega tutto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È stato arrestato dai carabinieri per aver maltrattato e picchiato la madre 80enne costretta su una sedia a rotelle, ma davanti agli inquirenti l'uomo ha negato ogni responsabilità. Il caso a Sermoneta (Latina) dove ieri i... Leggi su today (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È stato arrestato dai carabinieri per aver maltrattato e picchiato la80enne costretta su una sedia a rotelle, maagli inquirenti l'uomo hato ogni responsabilità. Il caso a Sermoneta (Latina) dove ieri i...

