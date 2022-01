Lavoro: le 5 professioni con più opportunità per il 2022 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nelle scorse settimane si è parlato diffusamente del crescente fenomeno della ‘Great Resignation‘, ossia la scelta di tanti lavoratori – soprattutto Oltreoceano – di licenziarsi dal vecchio Lavoro in cerca di un miglior bilanciamento tra vita e Lavoro dopo il rallentamento globale imposto dalla pandemia di Covid-19. Un fenomeno che riguarda in parte anche l’Italia, sebbene nel Belpaese crescano gli occupati e, contemporaneamente, i lavoratori che non riescono a inserirsi nei circuiti produttivi. Le ampie oscillazioni dell’attività economica registrate in questi due anni di pandemia, inoltre, hanno determinato problemi di scarsità di manodopera in diverse aree, e un turnover più o meno forzato che ha prodotto, per chi cerca Lavoro oggi, numerose opportunità di inserimento. Jobtech, prima agenzia italiana per il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nelle scorse settimane si è parlato diffusamente del crescente fenomeno della ‘Great Resignation‘, ossia la scelta di tanti lavoratori – soprattutto Oltreoceano – di licenziarsi dal vecchioin cerca di un miglior bilanciamento tra vita edopo il rallentamento globale imposto dalla pandemia di Covid-19. Un fenomeno che riguarda in parte anche l’Italia, sebbene nel Belpaese crescano gli occupati e, contemporaneamente, i lavoratori che non riescono a inserirsi nei circuiti produttivi. Le ampie oscillazioni dell’attività economica registrate in questi due anni di pandemia, inoltre, hanno determinato problemi di scarsità di manodopera in diverse aree, e un turnover più o meno forzato che ha prodotto, per chi cercaoggi, numerosedi inserimento. Jobtech, prima agenzia italiana per il ...

