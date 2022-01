L’agente svela | “Piace a Giuntoli | l’aveva richiesto anni fa”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) GiovBia, agente di Andrea Cambiaso, terzino del Genoa, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago – Cambiaso Napoli Calciomercato “Cambiaso può interessare al Napoli?trefa per il Bari prima che andasse a Empoli, quindi lo conosce già da tantie sicuramente gli”. Cambiaso, ruolo e caratteristiche Cambiaso è un terzino di spinta, molto abile in fase offensiva. Trova la sua collocazione naturale sulla fascia sinistra, ma può essere adattato anche a destra come ha dimostrato spesso nel corso della sua carriera. Questa stagione ha totalizzato 23 presenze con la maglia del Genoa, mettendo a segno 1 gol e ben 4 assist.