Janis Joplin sulla strada con la Beat Generation (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le strade d'America possono essere tanto larghe, infinitamente lunghe, da estendersi a perdita d'occhio, avanti fino alla linea dell'orizzonte. D'altro canto, le città sanno essere così piccole da diventare soffocanti, asfissianti. Ancor di più nel perentorio Texas degli anni 50. E a maggior ragione per una ragazza nata in una famiglia di aspirazione borghese in una città industriale. Janis Joplin nasce in questo contesto nel 1943. A 17 anni scappa da Port Arthur per inseguire la strada del successo. A guidarla un sogno: diventare una cantante. Cominciano anni di randagismo per la Joplin: alterna periodi di collaborazioni saltuarie con musicisti con cui suona in locali di periferia, a ritorni a casa. Dolorosi ritorni a Port Arthur di una ragazza che lì non si è mai sentita accettata, nè per il suo aspetto nè per le ...

