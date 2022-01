Inter-Empoli 3-2 (d.t.s.): Ranocchia, gol da cineteca! Sensi porta Inzaghi ai quarti (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'Inter batte l'Empoli ai supplementari e vola ai quarti di Coppa Italia. Andreazzoli vicino all'impresa ma Inzaghi l'ha ribaltata prima al novantesimo con una magia di Ranocchia e poi con la rete di Sensi ai supplementari Leggi su mediagol (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'batte l'ai supplementari e vola aidi Coppa Italia. Andreazzoli vicino all'impresa mal'ha ribaltata prima al novantesimo con una magia die poi con la rete diai supplementari

Advertising

Inter : ?? | RANOCCHIA Gol straordinario al 91' del difensore: 'Gruppo solido, lo dimostriamo ogni volta' ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT Coppa Italia, i nerazzurri vincono 3-2: segna Sanchez, poi Ranocchia in semirovesciata regala i… - IFTVofficial : CUTRONE GOOOL, 2-1 EMPOLI OVER INTER IN THE COPPA ITALIAA - __hijacker : @gervix4 @EmpoliCalcio @_enz29 Bravi si, ma fino al 65' l'Inter ha giocato con le riserve. Il secondo gol dell'Empo… - andreastoolbox : Inter-Empoli, Inzaghi: 'Sensi me lo terrei volentieri, Alexis? Valore aggiunto' | Sky Sport -