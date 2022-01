Gf Vip 6, Alex Belli annuncia azioni legali nei confronti di una concorrente della Casa: ecco chi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ospite a Casa Chi, Alex Belli ha annunciato azioni legali dopo le dure parole di Nathaly Caldonazzo. L’attore, durante il programma condotto da Rosalinda Cannavó, ha commentato le esternazioni fatte dalla Caldonazzo durante la diretta di lunedì sera. L’attrice ed attuale concorrente del Gf Vip 6 aveva infatti definito Alex un “narcisista patologico”, non lasciando indifferente l’attore che ha commentato così: Nel momento in cui ci si addentra in considerazioni che tra l’altro vanno a ledere l’immagine della persona a quel punto si è anche passibili di denuncia. Io sono fermo perché sono un galantuomo, ieri sera in diretta ho cercato di spiegare a Nathaly il mio pensiero, ma vedo che tra l’altro nella ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ospite aChi,hatodopo le dure parole di Nathaly Caldonazzo. L’attore, durante il programma condotto da Rosalinda Cannavó, ha commentato le esternfatte dalla Caldonazzo durante la diretta di lunedì sera. L’attrice ed attualedel Gf Vip 6 aveva infatti definitoun “narcisista patologico”, non lasciando indifferente l’attore che ha commentato così: Nel momento in cui ci si addentra in considerche tra l’altro vanno a ledere l’immaginepersona a quel punto si è anche passibili di denuncia. Io sono fermo perché sono un galantuomo, ieri sera in diretta ho cercato di spiegare a Nathaly il mio pensiero, ma vedo che tra l’altro nella ...

